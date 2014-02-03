Движение на дорогах восьми областей Украины остается усложненным
08:34, 03 февраля 2014Общество
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В Украине из-за снежных заносов остается осложненным движение автомобильного транспорта на отдельных участках дорог в Волынской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.
Грузовик откапывают из снега
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в течение суток спасателями ГСЧС и работниками Укравтодора из снежных заносов было освобождено 112 автомобилей, в которых находилось 382 человека.
К работам по расчистке дорог привлечены 907 единиц техники, а также 2180 человек. Координацию мероприятий по обеспечению проезда осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) ГСЧС Украины в областях.
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