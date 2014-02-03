Движение на дорогах восьми областей Украины остается усложненным

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в течение суток спасателями ГСЧС и работниками Укравтодора из снежных заносов было освобождено 112 автомобилей, в которых находилось 382 человека.

К работам по расчистке дорог привлечены 907 единиц техники, а также 2180 человек. Координацию мероприятий по обеспечению проезда осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) ГСЧС Украины в областях.