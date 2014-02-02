В Кировограде в коллекторе теплотрассы сгорели трое людей
11:43, 02 февраля 2014Общество
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В Кировограде в коллекторе теплотрассы сгорели трое человек.
В коллекторе погибли люди без определенного места жительства/ Фото : Фотокор
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о возникновении пожара в дежурную часть пожарной охраны поступило вчера в 18.00.
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По ул. 50 лет Октября, 5 в коллекторе теплотрассы возник огонь. После его тушения пожарные обнаружили тела трех людей без определенного места жительства.
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