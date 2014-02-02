За сутки из сугробов освободили 220 автомобилей

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и работники «Укравтодора» за сутки высвободили из снежных заносов 220 автомобилей, в которых находились 524 человека.

Читайте такжеНа трассе Киев-Чоп мощнейшый ветер перевернул две фурыКак сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, по состоянию на 7.00 2 февраля остается усложненным движение автомобильного транспорта на отдельных участках дорог в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Читайте такжеНа участке трассы «Киев-Чоп» ограничили движение из-за непогодыК работам по расчистке дорог привлечено 248 ед. техники и 520 человек, в том числе от ГСЧС Украины 93 ед. техники и 240 человек личного состава.