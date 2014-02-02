Четыре цистерны с газом загорелись под Донецком
10:23, 02 февраля 2014Общество
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Четыре цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов и загорелись в Донецкой области в воскресенье.
Цыстерны сошли с рельс / Фото : railway-publish.com
"2 февраля на железнодорожном перегоне Красноармейского района Донецкой области во время следования грузового поезда с 65 цистернами сошли с рельсов и загорелись четыре цистерны с пропан-бутаном", — сообщает ГСЧС Украины.
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