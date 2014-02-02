Четыре цистерны с газом загорелись под Донецком

"2 февраля на железнодорожном перегоне Красноармейского района Донецкой области во время следования грузового поезда с 65 цистернами сошли с рельсов и загорелись четыре цистерны с пропан-бутаном", — сообщает ГСЧС Украины.

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