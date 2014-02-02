Сегодня в Украине немного потеплеет
09:30, 02 февраля 2014Общество
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Сегодня в Украине немного повысится температура воздуха, существенных осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр.
Температура в Украине повысится
В течение дня ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западном и южном регионах порывы 15-20 м/с.
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В Киеве - без осадков, также немного потеплеет. Температура ночью 16-18 градусов, днем 6-8 градусов мороза.
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