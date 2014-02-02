На Донетчине из-за метели роженицу везли в больницу на танке

Впрочем, энергоснабжение до сих пор не могут восстановить в более 400 населенных пунктов преимущественно на востоке и юге, сказано в сюжете ТСН.19:30.

Почти 2 недели без электроэнергии живут люди в более чем трех десятках сел на Херсонщине. Провода, оборвавшиеся из-за обледенения и сильного ветра, до сих пор не смогли починить. Самая критическая ситуация в Белозерском районе. Для помощи местным энергетикам планируют привлечь специалистов и технику из соседних областей.

В южных районах на крымском направлении дороги фактически не проездные. В Крыму обесточенными из-за сильного ветра и обледенения проводов остаются более 80 поселков. В Симферопольском аэропорту уже третий день отменены все рейсы. Движение судов в Керченском проливе приостановлено - море вдоль побережья там замерзло.

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Однако сотня поселков и полумиллионный Мариуполь до сих пор остаются отрезанными от сообщения. С Кременевки смогли только танком доставить роженицу в роддом, поскольку вместо дорог вокруг поселка 4-метровые сугробы. Военная техника к Кременевке добиралась 12 часов, но довезти до родильного женщину успели вовремя.

"Звонили в МЧС, чтобы приехать, как говорят, откопать Кременевку, чтобы мы могли попасть в роддом, чтобы можно было спокойно и безопасно рожать. Техника хорошая, кроме нее в такую погоду уже ничего туда не доедет", - прокомментировал путешествие в танке муж роженицы Константин Яли.

Почти сотня сел на Тернопольщине тоже отрезаны от транспортного сообщения. И еще почти четыре десятка находятся без электроснабжения. Из-за сильных порывов ветра до 20 м/с очистительная техника не успевает расчищать дороги, ибо их мгновенно засыпает снегом. Под колесами гололедица, машины едва двигаются в метели. В Прикарпатье объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня: снегопады там хоть и прекратились, но сильный ветер также заметает дороги. Через это в 6 районах области ограничено движение транспорта. Количество отрезанных сел на Ивано-Франковщине уже превысило 80. На расчистку трасс бросили военную технику.