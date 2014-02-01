Пострадавшую под Черкасской ОГА девушку отключили от аппарата искусственного дыхания

О состоянии здоровья девушки рассказал и. о. городского головы Виктор Белоусов, пишет "Прочерк".

"После томограммы обнаружена гематома. Ей сделали уже две операции. Сегодня она отключена от аппарата искусственного дыхания. Даст Бог, молодой организм победит. Все лекарства, надзор, консультации лучших врачей обеспечено, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах 23 января вечером активисты пытались захватить помещение ОГА, однако им помешали правоохранители. После того, как попасть в обладминистрацию не удалось, митингующие перешли к входу в здание облсовета, которое находится в здании облгосадминистрации, но с другой стороны, и без какого-либо сопротивления выломали дверь и ворвались в помещение. Около 23.00 сотрудники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.

По данным милиции, после штурма облгосадминистрации 58 человек доставлены в Сосновского районного отдела внутренних дел. По факту совершенных уголовных преступлений следственным отделом Сосновского райотдела милиции открыты уголовные производства.