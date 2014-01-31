В 11 областях и в Крыму из-за непогоды ограничено движение

По оперативным данным по состоянию на утро 31 января в связи с непогодой и до сих пор затрудненным проездом по дорогам общего пользования в нескольких областях южной, восточной, центральной и западной частей страны. Работают 925 единиц техники и 1357 дорожных работников, сообщает пресс-служба Мининфрастуктуры.

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Доставку почты приостановили в 6 273 населенных пунктах в 16 областях Украины.

За прошедшие сутки из-за сложных погодных условий не принимали и не выпускали самолеты аэропорты городов Мариуполь, Сумы, Ровно, Черновцы. А аэропорты «Одесса» и «Симферополь» работали с ограничениями - рейсы отменялись или выполнялись с запасных аэропортов.

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Также в связи с непогодой с задержкой направлялись 13 поездов.

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