Завтра в Украине сохранится морозная погода

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, на дорогах страны гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западной, южной и восточной частях порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25 м/с.

Читайте такжеВ Украине ожидаются арктические морозы до 25 градусов Температура ночью 22-27°, днем 12-17° мороза; в восточных и Сумской областях ночью 28-33°, днем 20-25° мороза; в западных областях и на юге Одесской области ночью 15-20°, днем 7-12° мороза; в Крыму ночью 8-13°, днем 5-10° мороза; в Закарпатье и на Южном побережье Крыма ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Читайте такжеВ ближайшие трое суток погодные условия осложнятсяВ Киевской области завтра без осадков, температура ночью 22-27°, днем 12-17° мороза. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В столице без осадков, ночью 23-25°, днем 13-15° мороз. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.