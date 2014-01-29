ГАИ предупреждает о проблемах на трассе «Львов - Радехов - Луцк»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

«В связи со значительным ухудшением погодных условий, сильными снегопадами, по состоянию на 16.00 временно ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на автомобильной дороге государственного значения Н-17 «Львов–Радехов-Луцк», - говорится в сообщении.

ГАИ советует водителям считаться со временными ограничениями и внимательно следить по сообщениями о состоянии проезда по дорогам области.

По данным пресс-службы, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые осуществляют распорядительно-регулировочные действия, а также помогают водителям, которых ненастье застало в дороге.

По прогнозам синоптиков, на территории Львовской области ожидается дальнейшее осложнение погодных условий – снежные заносы и метели, поэтому ГАИ призывает водителей временно воздержаться от поездок и переждать ненастье в безопасном месте.