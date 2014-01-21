На Львовщине осуждены проводники поезда за ограбление и умышленное убийство пассажирки



Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, доказано, что проводники поезда в декабре 2011 года в тамбуре пассажирского вагона нанесли потерпевшей удары по голове. Установлено, что били металлической кочергой для чистки котла, а тогда выбросили из вагона.

На момент совершения преступления поезд двигался со скоростью более 60 км/ч на перегонке Золочев – Красное (Львовская область). В результате падения последняя получила травмы, от которых умерла.

После убийства они еще и завладели ее имуществом.

Приговором Бусксого районного суда от 30 декабря 2013 года проводники ГТГО «Юго-Западная железная дорога» за совершение преднамеренного убийства женщины - пассажира поезда сообщением Киев–Ужгород приговорены к 14 годам лишения свободы каждый.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года два мужчины - проводники поезда Киев-Ужгород были задержаны по подозрению в убийстве 23-летней женщины-пассажира.