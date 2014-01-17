Янукович подписал закон об отмене НДС на импорт газа

Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Согласно закону статья 197 Налогового кодекса дополняется пунктом 197.22, которым освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00.

9 января Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

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Украина с 1 января 2014 возобновила взимание налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу на свою территорию природного газа (вступил в силу закон № 713- VII от 19 декабря 2013 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов". Этим законом с 2014 отменяется п. 14 ст. 197 Налогового кодекса, операции по ввозу на территорию Украины природного газа освобождались от НДС).