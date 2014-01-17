В Коростене молодой человек из-за ревности совершил неудачное самосожжение

Согласно сообщению, прибыв по вечернему вызову в жилище одного из жителей Коростеня, работники скорой медицинской помощи констатировали у него термические ожоги, при этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По заключениям врачей, у него пострадало около 9% тела: шея, лицо, руки и живот.

Работники следственно-оперативной группы предварительно установили, что мужчина вместе с подругой отдыхал со знакомыми. После употребления алкоголя он приревновал свою знакомую. По словам очевидцев, парень на некоторое время отлучился от общей группы, а когда вернулся, то выглядел мокрым. Пока очевидцы поняли, что происходит и откуда появился запах бензина, парень зажег спички и загорелся.

Очевидцы затушили пламя на парне и вызывали «скорую помощь».

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Как сообщил УНИАН начальник Коростенского горотдела УМВД Украины в Житомирской области Виктор Калитка, сам потерпевший от каких-либо объяснений отказывается. Парень раньше неоднократно был причастен к уголовным историям, за что привлекался к ответственности за разбой, хулиганство и т. п.

По данному факту милиция проводит проверку.