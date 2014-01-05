В Черкасской области 21-летний парень совершил акт самосожжения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, в 1.30 спасатели ликвидировали пожар в жилом доме. Его причиной стала попытка самосожжения: 21-летний парень облил себя горючим из канистры, поджег и стал бегать по дому. Догнали его родственники лишь во дворе, где и затушили пламя.

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Парень получил ожоги 90% тела и был госпитализирован в реанимацию.