В Черкасской области 21-летний парень совершил акт самосожжения
13:03, 05 января 2014Общество
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В Черкасской области в поселке Драбов сегодня ночью 21-летний парень совершил акт самосожжения.
Парня госпитализировали в реанимацию / Фото: postua.net
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, в 1.30 спасатели ликвидировали пожар в жилом доме. Его причиной стала попытка самосожжения: 21-летний парень облил себя горючим из канистры, поджег и стал бегать по дому. Догнали его родственники лишь во дворе, где и затушили пламя.
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Парень получил ожоги 90% тела и был госпитализирован в реанимацию.
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