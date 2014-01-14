В Харькове "заминировали" вокзал

Как сообщили УНИАН в управлении МВД Украины на Южной железной дороге, сообщение о заминировании вокзала поступило он неизвестного вчера, 13 января, в 19:30.

На место происшествия сразу выехали руководство УМВД Украины на Южной железной дороге, следственно-оперативная группа, работники кинологического центра при УМВД Украины на Южной железной дороге и взрывотехнической службы.

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После проведения тщательной проверки вокзала и прилегающей территории взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружили.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Работники милиции проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и розыска сообщившего о заминировании.