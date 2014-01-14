На Майдане сегодня пройдет "Львовская Маланка"

Об этом по поручению Львовской общины в Киеве заявил комендант Дома профсоюзов, народный депутат от фракции «Батькивщина», львовянин Степан Кубив, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

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В рамках «Львовской Маланки» на сцене Майдана в 12.00 начнется Праздничный молебен. В 12.30 - засевание на Новый год. Вечером в 19.00 начнется хоровое действо с щедривками и посеваниями в исполнении Львовской мужской хоровой капеллы «Дудочник». В 20.00 Львовский муниципальный театр «Воскресение» представит рождественско-новогоднюю феерию с колядками, щедривками, и фейерверком.

Коменданты Дома профсоюзов приглашают всех киевлян и гостей столицы вместе отпраздновать Старый Новый год.

Справка. Маланка (Меланка, Мелания, Переберия) - украинский народный праздник, слившийся с христианским днем преподобной Мелании, который отмечают 13 января. Празднование Маланки сопровождается карнавальными представлениями и народными обрядами.