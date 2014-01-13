Дары волхвов в конце января доставят в Киев

По предварительным данным за семь дней пребывания в столичном храме Христа Спасителя к реликвии успели приложиться более 250 тыс человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на оргкомитет принесения Даров.

Утром ковчег с Дарами волхвов отправится в Санкт-Петербург, где, начиная с 17:00 мск, к ним можно будет припасть в Новодевичьем монастыре на Московском проспекте.

Затем святыню доставят в Дом милосердия в Минске (18-24 января) и в Киево-Печерскую лавру (25-30 января).