В Крыму мужчина силой вез домой беременную сожительницу в багажнике

Об этом сообщает сайт МВД.

Вечером 10 января с.г. в дежурную часть Красноперекопского городского отдела милиции поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что похищена своим бывшим сожителем. Перепуганная женщина рассказала, что находится в багажнике автомобиля, следующего из одно из сел Красноперекопского района. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд Государственной службы охраны.

В течение десяти минут правоохранители догнали и остановили транспортное средство подозреваемого. При осмотре автомобиля в багажнике была обнаружена потерпевшая - испуганная 31-летняя женщина в обнаженном виде.

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По словам заявительницы, между ней и бывшим сожителем возникла ссора. Угрожая ножом, мужчина разрезал на крымчанке всю одежду и заставлял идти впереди своего автомобиля, а при встречном транспорте прятал в багажник.

Однако она сумела скрыть мобильный телефон и лежа в багажнике, позвонила в милицию.

При осмотре автомобиля правоохранителями также был обнаружен нож и порванная одежда потерпевшей.

Как объяснил задержанный в кабинете заместителя начальника сектора уголовного розыска Красноперекопского ГОВД Александра Иванченко, некоторое время назад они с женой расстались, но мужчина знал, что женщина беременна от него. Таким изящным образом он хотел заставить сожительницу вернуться домой.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде ареста. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Деяния подозреваемого квалифицированы по ст.146 ч.1 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.