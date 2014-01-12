Завтра в Украине ожидаются мокрый снег и гололед

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, временами будет идти небольшой мокрый снег, на юге с дождем.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем в южной части 3-8° тепла.

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В Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег. Температура в Киевской области в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. В г. Киеве температура в течение суток около 0°.