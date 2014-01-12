Завтра в Украине ожидаются мокрый снег и гололед
18:49, 12 января 2014Общество
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Завтра, 13 января, в Украине будет облачно с прояснениями
Завтра в Украине ожидается мокрый снег
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, временами будет идти небольшой мокрый снег, на юге с дождем.
На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем в южной части 3-8° тепла.
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В Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег. Температура в Киевской области в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. В г. Киеве температура в течение суток около 0°.
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