В Украину все-таки придет зима - синоптик

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

«Ближе к 13-му января столбик термометра по всей стране резко опустится на целых 10 градусов. В южных областях будет около 0 градусов, а вот в остальных - до 5 мороза со снегом», - сказала синоптик .

По данным издания, еще больших морозов стоит ждать украинцам на Крещение: ближе к 16 января в страну придет холодный арктический циклон, который принесет с собой 15-градусные морозы. Но такую температуру стоит ожидать только ночью и только в северо-восточных регионах. Во всех остальных областях будет максимум -6 - -11 градусов.

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В то же время, по прогнозам Укргидрометцентра, в среднем до конца января по всей Украине столбик термометра не опустится ниже 8 градусов мороза. Только лишь в Луганской, Киевской и Ровенской областях может быть до -10 градусов.

Похолодание продолжительным не будет, и по прогнозам синоптиков, «настоящая» зима продлится максимум месяц: уже с середины февраля в Украину снова вернется тепло, сообщает издание.