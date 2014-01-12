Трое охотников утонули на озере Сиваш в Херсонской области

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, мужчины на моторной пластиковой лодке вышли на охоту.

Перевернутая лодка и тела погибших найдены и подняты из воды.

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К работам привлекался личный состав и техника Управления ГСЧС Украины в Херсонской области и работники милиции.