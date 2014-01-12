Трое охотников утонули на озере Сиваш в Херсонской области
10:49, 12 января 2014Общество
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Недалеко от села Стрелковое Генического района Херсонской области на озере Сиваш утонули три человека
На озере Сиваш утонули люди
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, мужчины на моторной пластиковой лодке вышли на охоту.
Перевернутая лодка и тела погибших найдены и подняты из воды.
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К работам привлекался личный состав и техника Управления ГСЧС Украины в Херсонской области и работники милиции.
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