Азаров: цена на газ в 2014 году будет стабильной

"Подчеркиваю, что для промышленности цена на газ будет поэтапно снижаться раз в квартал, и выйдет на эту цену ($268,5 за 1 тыс. куб. м - УНИАН) в конце года. Связана эта поэтапность, прежде всего, с тем, что в 2013 г. мы покупали очень дорогой газ, закачивали его в хранилища с тем, чтобы пережить зиму, и сейчас этот дорогой газ будет смешиваться с дешевым и по мере его реализации цена будет снижаться", - написал премьер на своей странице в Facebook.

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По его словам, сейчас регуляторы пересчитывают тарифы, связанные с изменением стоимости газа, входящий в состав тарифа на тепло, горячую воду и т.д.

"Там же, где такие тарифы определяются самостоятельно, как правило, это небольшие города и населенные пункты, то даны соответствующие рекомендации местным органам власти. Мой прогноз относительно цены на газ на 2014 г. такой: цена на газ будет стабильной для нас!", - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

Напомним, что согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе, а среднегодовая цена за 2013 год – около 400 долл. за тыс. кубометров.