Соглашение о снижении цены на газ "Нафтогаз" и "Газпром" подпишут после 5 января - Бойко

Соглашение о снижении цены газа в первом квартале 2014 года до 268,5 долларов за тысячу кубометров Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" подпишут после 5 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Он отметил, что, в частности, этим соглашением будет утвержден коэффициент, который обеспечит сокращение цены газа до 268,5 долл. за тыс. куб. м.

Бойко также сообщил, что 5 января международное ценовое агентство Platz предоставит информацию по стоимости нефти и нефтепродуктов, которая необходима для определения цены газа по формуле с учетом действующего девятимесячного лага, после чего будет определен коэффициент

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«5 будет цена, и до 10 мы утвердим коэффициент. Коэффициент понижения цены, которая получается по формуле до 268,5», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).