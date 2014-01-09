На Майдане задержали женщину, которая якобы находилась в розыске - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

Как заявили в милиции, 30-летняя жительница Крыма позиционировала себя как активистка акции протеста на центральной столичной площади, но, между тем, разыскивалась милицией по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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Задержанную передали крымским правоохранителям для последующего проведения следственных действий, отметили в киевской милиции.