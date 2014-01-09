Против журналиста Дзиндзи начато уголовное производство за плевок в гаишника - адвокат

Об этом сообщает lb.ua.

Сообщается, что Дзиндзя уже месяц находится в СИЗО - его обвиняют в участии в штурме Банковой 1 декабря.

"Нам стало известно, что открыто еще одно уголовное производство. Помните, был плевок в гаишника в начале 2013 года? Есть видео, на котором видно, что Андрей плюет, а гаишник валит его на землю и бьет. Но уголовное производство открыли по статье 345, ч. 2, - нанесение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении обязанностей",- сообщила адвокат Алиса Смалий. -

По словам Смалий, по делу о штурме Администрации Президента никакие следственные действия не проводятся, но и в суд его передавать пока не собираются.

Как сообщал УНИАН, журналиста Дзиндзю задержали за участие в столкновениях на улице Банковой возле Администрации Президента Украины 1 декабря 2013 года.

9 декабря в обед задержали адвоката Дзиндзи – Виктора Смалия, который прибыл в прокуратуру с одним из активистов, которого избили 30 ноября на Майдане, и оттуда уже не вышел. 11 декабря Днепровский районный суд Киева выбрал для Смалия меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Прокуратура обвиняет Смалия в том, что он якобы совершил покушение на жизнь судьи, который 6 декабря “отправил” в СИЗО журналиста Дзиндзю.