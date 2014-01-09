В Крыму милиционер застрелил мужчину

В Севастополе на Приморском бульваре нашли труп мужчины. Как сообщили в городском управлении МВД, тело неизвестного обнаружили сегодня рано утром. Как оказалось, к его смерти причастен сотрудник милиции, пишет "Сегодня".

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"Сотрудник батальона постовой службы сам прибыл в городское управление МВД и сообщил руководству о том, что он во время несения службы применил огнестрельное оружие в отношении неустановленного лица. Оружие и боеприпасы изъяты. Досудебное расследование по данному факту проводится прокуратурой города", - пояснили в милиции Севастополя.

Сейчас служебным расследованием занимается инспекция по личному составу УМВД Украины в Севастополе.