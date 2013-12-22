В Запорожской области милиционер в День милиции сбил насмерть велосипедиста и скрылся

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова, дорожное происшествие случилось в День милиции — 20 декабря около 17.40 на 37-м километре автодороги Энергодар-Васильевка-Бердянск в Васильевском районе Запорожской области.

«20 декабря в 17.40 в милицию поступило сообщение, что водителем неустановленного автомобиля в районе села Балки Васильевского района Запорожской области был сбит велосипедист, 54-летний житель села Балки, который скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся», - сообщила Пискунова.

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По его словам, спустя сутки - 21 декабря около 17.00 стало известно, что данное ДТП совершил сотрудник милиции.

«25-летний житель Энергодара — заместитель начальника следственного отдела Энергодарского горотдела милиции сообщил, что данное ДТП на автомобиле Volkswagen Golf совершил он», - заявила Пискунова.

По ее словами, в связи с установление данного факта расследование по производству открытому по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия) взяла на себя прокуратура Запорожской области.