В Харькове прооперировали двоих пострадавших от пожара на заводе

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Шокирующее видео с "Хартрона": пожарные даже не растянули тент, когда люди выпрыгивали из окон.

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Всего в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи госпитализировали восемь людей. Один из пострадавших через 30 минут после поступления скончался.

Все пострадавшие находятся в реанимационном отделении. Доктора оказывают им необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, 8 января в 11:29 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре по ул. Академика Просвиры, 1, на территории завода «Хартрон».

Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м.

Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 12:40 пожар был локализован, в 14:10 ликвидирован. Сейчас проводятся работы по разборке конструкций здания.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

В результате пожара погибли 8 человек. Еще 22 человека спасателям удалось спасти.

По факту пожара на ювелирной фабрике открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло гибель людей).