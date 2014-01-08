В Черкассах изготовили 200-килограммовый торт в виде карты области (фото)

В Черкассах в честь 60-летнего юбилея образования Черкасской области приготовили 200-килограммовый торт в виде карты области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, таким уникальным тортом жителей Черкасс и гостей города поздравила мэрия по случаю 60-летия со дня образования Черкасской области. 7 января кулинарное изделие доставили на Соборную площадь Черкасс. Общая площадь торта составляет около 12 кв. м и весит он более 200 килограммов. Ширина торта до 3 метров, а длина – около 4 метров. На его изготовление пошло 85 кг сахара, 58 кг муки, 17 литров сгущенки с сахаром, 45 кг сливочного масла. В целом на изготовление этого праздничного торта кулинарам понадобилось около двух суток.

Этим тортом организаторы народных гуляний в честь Рождества и юбилея Черкасской области 7 января бесплатно угощали всех желающих на Соборной площади в Черкассах, где отмечали двойной праздник – Рождество Христово и 60-ю годовщину со дня образования области.

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Председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб, который принял участие в народных гуляниях, поздравил всех жителей области с праздником. По его словам, уникально, что Рождество и день рождения области отмечаются в один день. Во время празднования Тулуб зачитал поздравление жителям Черкасской области по случаю 60-летнего юбилея со дня образования области от Президента Украины Виктора Януковича. Как отметил в своем поздравлении глава государства, современная Черкасская область имеет значительный потенциал экономического развития, который реализуется в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, в настоящее время перестраивается инфраструктура региона и активно сооружаются объекты системы здравоохранения.

Справка УНИАН. Черкасская область образована 7 января 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР из районов Киевской, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областей. Административный центр Черкасской области - город Черкассы.

Также на территории области находится географический центр Украины на северной окраине села Марьяновка неподалеку от районного центра — города Шпола. Площадь области 20,9 тысяч кв. км, что составляет 3,46% территории государства (18-е место в стране). В соответствии с административно-территориальным делением область состоит из 20 районов, 16 городов, из них 6 городов областного подчинения (Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Канев, Смела, Умань). В состав области входит 15 поселков городского типа, 723 села и 101 поселок, которые подчинены 16 городским, 15 поселковым и 525 сельским советам.