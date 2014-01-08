Киев встретил 2014 год без коммунальных проблем - Голубченко

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом шла речь сегодня на аппаратном совещании, которое провел и.о. председателя КГГА Анатолий Голубченко. Во время совещания заместители председателя, председатели районов и руководители департаментов отчитывались о состоянии городского хозяйства в период новогодних выходных и обсуждали основные задачи на ближайшее время.

Голубченко поблагодарил все службы, которые работали во время праздников, обеспечивая на должном уровне жизнедеятельность города.

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«Все службы, задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, на высоком уровне выполняли свои обязанности, даже несмотря на определенные неудобства, связанные с массовыми мероприятиями в центре Киева», – сказал Голубченко.

На совещании он также акцентировал внимание, что важнейшим вопросом для городских властей сейчас является формирование бюджета столицы на 2014 год, который бы в полной мере учитывал все потребности города. “И сейчас для нас важно сохранить муниципальные надбавки бюджетникам, предусмотреть средства для реализации важнейший проектов, таких как строительство метро на Троещину, завершение реконструкции Почтовой площади, реализации проекта «Киев самобытный». Городу нужны новые объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, медицинские заведения. При формировании бюджета мы должны предусмотреть и учесть все», – отметил Голубченко.