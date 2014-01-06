Голубченко предлагает киевлянам искать способы "цивилизованного" соседства с Евромайданом

«В call-центр КГГА поступает много звонков с жалобами на неудобства, вызванные массовыми акциями на Майдане Незалежности. Люди недовольны тем, что перекрыт проезд по центральным улицам, жители центральных районов жалуются на громкую музыку и антисанитарию. Городская власть просто обязана реагировать на такие обращения. Но главный вопрос в том, какой должна быть наша реакция. Мы поддерживаем право людей на мирный протест, мы целиком и полностью согласны с заявлениями о том, что власть должна слышать голос Майдана. Но и сам Майдан должен услышать голос людей, которые не испытывают восторга от того, что центр столицы находится, по сути, в осадном положении. Поэтому я предлагаю начать диалог между киевлянами, поддерживающими Майдан, и теми, у кого есть претензии к организаторам и участникам массовых акций. Городская власть готова выступить модератором такого диалога. Думаю, все вместе мы сможем найти пути решения существующих проблем», — сказал Голубченко.

И.о. главы городской госадминистрации также предложил сделать call-центр КГГА площадкой для поиска способов цивилизованного сосуществования акций протеста и жителей столицы.

«Я реалист и понимаю, что к нам в call-центр звонят, в основном, для того, чтобы пожаловаться. Люди, которые поддерживают Майдан, не обращаются к городским властям. Я предлагаю изменить ситуацию, ведь для нас важно мнение каждого киевлянина — независимо от того, какую политическую позицию он занимает. Обращаюсь к киевлянам, участвующим в акциях протеста: если у вас есть идеи, как соблюсти интересы всех сторон, — звоните на номер 15-51, оставляйте сообщения на сайте горячей линии КГГА. Мы должны слышать друг друга, только тогда можно будет сложить объективную картину происходящего и найти устраивающие всех способы возврата ситуации в правовое поле», — отметил Голубченко.

Напомним, что ранее директор контактного центра КГГА Егор Стефанович заявил, что в последнее время существенно возросло количество жалоб киевлян на массовые акции в центре столицы. По словам Стефановича, работники call-центра даже вынуждены были выделить эти жалобы в отдельную рубрику.