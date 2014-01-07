Из-за аномального тепла в Одессе цветут японские сливы и жасмин

Специалистов такое явлениям природное явление не удивило, но они опасаются, как сообщает ТСН со ссылкой на "Сегодня", что вскоре температура воздуха может резко снизиться и уничтожить будущие урожаи фруктов. "При средней температуре около семи градусов тепла деревья путают времена года. Сейчас тепло и сухо, значит, весна, пора просыпаться. Если такая погода удержится, то могут зацвести абрикосы, сливы, вишни и сирень. Вот в ботаническом саду, например, уже цветут жасмин и жимолость", - рассказал ботаник Владимир Немерцалов.

Примечательно, что это уже не первый случай преждевременного цветения деревьев из-за аномально теплой температуры для холодного времени года. Ранее в Крыму теплый ноябрь заставил цвести сирень и кактусы.

Как сообщалось, из-за аномальной температуры в Ужгороде расцвели сирень и фиалки. Напомним, в США на данный момент фиксируют рекордные морозы.