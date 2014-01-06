На Рождество в Украине ожидается до 6° тепла

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег ночью на Левобережье и днем в восточных областях. На остальной территории без существенных осадков.

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В южной и восточной части местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и на Закарпатье до 5° тепла; днем 1-6° тепла; на крайнем западе и в Крыму до 10° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.