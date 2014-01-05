Украинцев приглашают встретить Рождество на Майдане

В понедельник, 6 января, празднование начнется в 10.00 с богослужения. В течение дня со сцены Майдана будут выступать вертепы и церковные хоры.

В 19.00 с поздравлениями на сцену выйдут лидеры оппозиции.

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Рождественское богослужение начнется в 22.00. В 23.00 - пастырское слово от представителей конфессий.

На Сочельник гостей Майдана будут угощать кутьей, пампухами, ухваром. Будет приготовлено традиционное праздничное меню из двенадцати блюд.

На Рождество, 7 января, начиная с 8.00 и до ночи на сцене Майдана продолжат читать молитвы, а также будут выступать вертепы.

В 13.00 церкви Киева и других городов проведут праздничный перезвон, который будет поддержан на Майдане (организаторы приглашают приходить на праздник с маленькими колокольчиками). После этого на сцене состоится Рождественское богослужение, будут зачитаны Рождественские поздравления к пастве от предстоятелей церквей.

В 14.30 с поздравлением с Рождеством Христовым выступят лидеры оппозиции.

В 15.00 на Майдане состоится парад Рождественских звезд, а в 16.00 - флешмоб, во время которого коллективы вертепов пригласят волонтеров вместе поздравить киевлян с Рождеством, а вечером начнется праздничный концерт.