Митрополит УПЦ МП: Если бы политики не были церковными людьми, было бы гораздо хуже

Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) считает, что “было бы намного хуже, если бы власть предержащие не были церковными людьми”.

Об этом митрополит Антоний сказал в интервью РИСУ.

“Достаточно много высокопоставленных должностных лиц является прихожанами нашей Церкви. Регулярное участие в церковной жизни не может не повлиять на человека, не может не изменять его изнутри. Было бы намного хуже, если бы они не были церковными людьми, не ощущали потребности в Литургии или в своей вере”, - отметил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ уверен, что в решении общественных вопросов Церкви и власти важно “делать все, чтобы эти взаимоотношения были синергией, а не конфликтными отношениями”.

“Церковь всегда, еще с первых веков христианства, молится за власть, за войско. Власть над людьми – это служение, это особый Божий дар, который дается человеку. С другой стороны, это – особое искушение”, - отметил митрополит Антоний.

Владыка Антоний подчеркнул, что у Церкви может быть только одно задание – это спасение человека, приведение людей к Христу.

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“Когда мы изменяем этот вектор на что-то другое, то Церковь теряет свою сущность”, - сказал церковный иерарх.

“Мне когда-то задали вопрос: есть ли будущее в Украине? Я ответил очень просто: я достаточно часто бываю на Афоне, в том числе и с представителями власти, и вижу, как они готовятся к исповеди и исповедуются. Если человек так переживает процесс покаяния, сознательно подходит к Таинству, значит, будущее есть”, - считает митрополит Антоний.

Комментируя политическую ситуацию в стране, владыка Антоний отметил, что “теперь никакие границы не сохранят нас в изоляции”.

“Мы пока еще ни в Европейском, ни в Таможенном союзе, но основные, как позитивные тенденции, так и весь негатив, который есть и там, и там, в Украину доходят. Потому, ставя перед собой стратегические задания, нам необходимо базироваться на нашем внутреннем потенциале, не только экономическом, но, в первую очередь, ментальном, религиозном, культурном”, - уверен митрополит Антоний.

“Господь так распорядился, что мы геополитически находимся на грани Востока и Запада. Если мы сможем это многообразие культур и влияний верно оценить и наполнить современностью – Украина будет цветущим и могучим государством”, - подытожил управляющий делами УПЦ.