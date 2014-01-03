Работникам "Киевпасстранса" вернули долги - КГГА

08:58, 03 января 2014
Общество
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Работникам КП «Киевпасстранс» погасили долги по зарплатам. С водителями рассчитались за октябрь и ноябрь.

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Об этом заявил замглавы КГГА Михаил Костюк, пишет "Сегодня".

В профсоюзах депо пожаловались, что зарплату за декабрь они не получили.

«А мы и не планировали выдавать деньги за декабрь, поскольку расчетный период еще не наступил. Водители получат заработанное после 10 января. А как деньги будут выплачиваться в дальнейшем, зависит от самого предприятия. «Киевпасстранс» должен хорошо работать и не надеяться на помощь со стороны», — говорит и. о главы КГГА Анатолий Голубченко.

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