Работникам "Киевпасстранса" вернули долги - КГГА

Об этом заявил замглавы КГГА Михаил Костюк, пишет "Сегодня".

В профсоюзах депо пожаловались, что зарплату за декабрь они не получили.

«А мы и не планировали выдавать деньги за декабрь, поскольку расчетный период еще не наступил. Водители получат заработанное после 10 января. А как деньги будут выплачиваться в дальнейшем, зависит от самого предприятия. «Киевпасстранс» должен хорошо работать и не надеяться на помощь со стороны», — говорит и. о главы КГГА Анатолий Голубченко.