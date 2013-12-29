В Киевской области в ДТП погибли четыре человека

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, выяснилось , что водитель автомобиля ”Шкода” выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ”Мицубиси”.

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В результате ДТП погибли водитель автомобиля, трое пассажиров автомобиля «Шкода» и пострадал водитель”Мицубиси”, который госпитализирован в медицинское учреждение.

Спасатели привлекались для деблокации погибших с автомобилей.