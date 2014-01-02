Спецотряд ГАИ в январе отработает Киев и область
10:31, 02 января 2014Общество
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Группы специального отряда ДПС особого назначения будут осуществлять оперативно-профилактическую отработку Киевской области и г. Киева с 1 по 31 января 2014 года
Спецотряд ГАИ отработает Киев и область / Фото: ГАИ
Об этом говорится в приказе МВД Украины от 30.12.2013 № 2154, сообщает пресс-служба ГАИ.
Мероприятия проводятся для активизации профилактической работы, направленной на предотвращение аварийности, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и противодействия противоправным проявлениям, связанным с использованием транспортных средств и тому подобное.
Напомним, ранее оппозиционные политики обвиняли ГАИ в незаконном сборе информации об участниках Евромайдана.
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