Спецотряд ГАИ в январе отработает Киев и область

Об этом говорится в приказе МВД Украины от 30.12.2013 № 2154, сообщает пресс-служба ГАИ.

Мероприятия проводятся для активизации профилактической работы, направленной на предотвращение аварийности, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и противодействия противоправным проявлениям, связанным с использованием транспортных средств и тому подобное.

Напомним, ранее оппозиционные политики обвиняли ГАИ в незаконном сборе информации об участниках Евромайдана.