На Тернопольщине при пожаре погиб человек

09:41, 02 января 2014
Общество
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В Тернопольской области во время пожара сгорел 51-летний мужчина

При пожаре погиб человек / Фото: ГСЧС

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел 1 января после обеда в двухэтажном доме в Козовой.

Спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части гасили огонь около 40 минут.

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На месте пожара на втором этаже было обнаружено тело местного жителя.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

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