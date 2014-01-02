На Тернопольщине при пожаре погиб человек
09:41, 02 января 2014Общество
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В Тернопольской области во время пожара сгорел 51-летний мужчина
При пожаре погиб человек / Фото: ГСЧС
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел 1 января после обеда в двухэтажном доме в Козовой.
Спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части гасили огонь около 40 минут.
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На месте пожара на втором этаже было обнаружено тело местного жителя.
Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.
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