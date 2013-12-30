Во Львовской области во время пожара в доме погибли супруги
09:35, 30 декабря 2013Общество
649 0
Во Львовской области во время пожара в частном жилом доме погибли супруги.
Во время пожара в доме погибли супруги
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, трагическое событие произошло вечером 28 декабря в селе Княжеское Сокальского района.
Как отмечается в сообщении, в частном одноэтажном деревянном жилом доме возник пожар, после тушения которого на месте были обнаружены тела двух погибших: 62-летнего владельца дома и его 58-летней жены.
Огнем уничтожено здание полностью.
Причина пожара выясняется. Проводится доследственная проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter