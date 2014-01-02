"Король и Шут" дал последний концерт

"Официально с 1 января группа "Король и Шут" прекращает существование, и ребята работают под названием "Северный флот", - сказал представитель музыкального коллектива Николай Свириденко, которого цитирует ИТАР-ТАСС.

Музыканты объявили о том, что группа перестанет существовать, еще летом, однако было решено, что прощальный тур она все же проведет под старым названием. Последний концерт "Короля и Шута" состоялся 28 декабря в Рязани.

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Горшенев родился 7 августа 1973 года в городе Бокситогорске Ленинградской области. В 1988 году он стал сооснователем группы "Контора". Позже группа стала называться "Король Шутов", затем "Король и Шут". За 25 лет своего существования коллектив выпустил 12 студийных альбомов.

Скончался Горшенев 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. В группе Михаил выполнял роль вокалиста, являлся автором музыки, а также некоторых текстов.