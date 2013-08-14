"Король и Шут" превратится в "Северный Флот"

Об этом сообщается в среду на официальном сайте коллектива.

Горшенев скончался в ночь на 19 июля в Петербурге. По предварительным данным, никаких следов насильственной смерти на теле музыканта найдено не было. Представитель группы заявил, что музыкант погиб от сердечной недостаточности. Однако официальная причина смерти будет названа не раньше середины августа, передает РИА Новости.

"Сейчас настало время думать, что будет с группой дальше, и мы пришли к единственно верному, на наш взгляд, решению - красивая и долгая сказка под названием "Король и Шут" уходит в прошлое вместе с одним из ее создателей, бессменным лидером нашей группы, Михаилом Горшеневым. И хотя каждый из нас всегда будет чувствовать себя частью любимой семьи с долгой историей, где всего было вдоволь - и счастливых, и печальных моментов, мы не можем дальше продолжать без Михи, который был нашим вожаком и сердцем. Как и многие из вас, мы не представляем себе группу "Король и Шут" без него", - говорится в сообщении.

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Однако, как отмечается на сайте, музыканты не могут "в такой момент бросить друг друга, группу, которой отдали столько лет, поэтому решили продолжать играть вместе, взяв название в честь Михиной песни, которая для всех стала символом нашего дружного коллектива - "Северный Флот".

Коллектив, записавший за 20 с лишним лет существования "Короля и Шута" более десяти альбомов, уже начал работу над новой пластинкой, которая будет посвящена покойному лидеру группы. Также музыканты планируют до конца года дать серию концертов памяти Горшенева.

Музыканты отмечают, что новая пластинка будет выпущена уже под новым названием: "Так мы не потеряем наших корней. Поскольку семья Горшеневых выразила желание, чтобы группа "Король и Шут" и дальше существовала, но это невозможно сделать, по уже описанным причинам, мы надеемся и в дальнейшем играть некоторые старые песни, если сможем достойно их спеть. Эти песни стоят того, чтобы их не забыли".