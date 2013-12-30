Руководитель "Дорожного контроля" не планирует возвращаться в Украину

Об этом он сказал сегодня корреспонденту УНИАН, заметив, что находится в Польше с 11 декабря этого года.

"Арестовали (Андрея) Дзиндзю, (Виктора) Смалия, сказали, что буду третьим. Арестовать меня не успели, потому что выехал", - сказал он.

Шапошников отметил, что не планирует возвращаться в Украину не только из-за угрозы ареста, но и из-за угрозы жизни.

"Если не посадят, то убьют. Были такие прецеденты. В любом случае в Украину нельзя возвращаться", - сказал он.

Также активист отметил, что пока не планирует просить политического убежища у польской власти, поскольку, по его данным, он еще не объявлен в международный розыск.

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"Думаю, что пока просить не буду, поскольку, по-видимому, меня официально не объявили в розыск. Поэтому нет смысла. Подам просьбу о политическом убежище только в крайнем случае, если пойму, что мне "кранты", - сказал он.

Собеседник агентства также сообщил, что пока не разработал четкий план дальнейших действий, отметив, что ему в Польше помогает Союз польских журналистов.

Шапошников также отметил, что Интернет-газета "Дорожный контроль", которая разоблачает злоупотребление Дорожной автоинспекции Украины, продолжит свою работу.

"Часть людей у нас осталась в Украине, в Киеве, и пока будем публиковать информацию об имеющих сейчас место событиях - о ГАИ, и об аресте Дзинзди и Смалия. А дальше будет видно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, журналиста и руководителя "Дорожного контроля" по оперативной работе Андрея Дзиндзю задержали 1 декабря, а его адвоката Виктора Смалия 9 декабря.

Позднее суд арестовал их обоих на 2 месяца.