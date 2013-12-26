Интернет возмутило видео грубого хамства на дороге

Бурю возмущения среди интернет-сообщества вызвало видео, в котором неизвестный мужчина, нарушающий ПДД, хамит девушке, которая едет согласно правилам.

Об этом пишет Авто ТСН.

На видео, снятом видеорегистратором из авто неизвестной девушки, отчетливо видно, как водитель Toyota Land Cruiser Prado, передвигаясь по встречной полосе движения, ругает матом движущуюся ему навстречу по все правилам девушку.

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Это видео, снятое на Татарке в Киеве, настолько возмутило украинских интернет-пользователей, что они даже начали призывать друг друга к тому, чтобы проучить зарвавшегося водителя.