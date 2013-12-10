В Киеве поставлен рекорд по авариям из-за обледеневших дорог (фото, видео)

«Сам коллапс начался после полуночи, когда многие автомобилисты, радуясь свободной дороге, начали увеличивать скорость. Не подозревая, что под тонким слоем снега далеко не асфальт, а отшлифованный лед», - пишет FirstGear.

«В итоге, видя впереди идущий автомобиль, водители начинали тормозить. Не получалось. Как результат, в паровозики выстраивалось иногда по 8-12 автомобилей», - пишет издание.

Эпицентр аварий был на Проспекте Победы. Здесь с полуночи до двух часов ночи столкнулись 24 автомобиля. В районе Берестейской в аварию угодили сразу 12 машин.

Один из попавших в ДТП водителей рассказал, что при торможении его автомобиль «почему-то сполз в соседнюю полосу и начал разворачиваться, в итоге ударился в «Хюндай»».

«Через 10 минут в нас въехал еще один автомобиль, потом еще три. Если бы не ГАИ, тут бы собралась сотня машин», - добавил он.

Аналогичная ситуация была и на улице Олены Телиги, Окружной дороге, где в аварию попали сразу 5 машин.

В соцсетях очевидцы подтверждают, что на дорогах Киева полный коллпас.

"По дороге от Нивок увидел с десяток аварий. В некоторых участвовали более десятка машин. Гололед сумасшедший. Машины сползали с горок как хоккейные шайбы и бьются друг о друга", - пишет один из водителей.

"Многие попросту плюнули на вмятины и поехали домой. Чтобы не ждать ментов до утра....Но, Киевавтодор уже успел заявить, что сдал экзамен первым снегом на отлично... позор...", - добавляет он.

"Сам чуть не запаровозился на сьезде с южного моста. Обрадовался, нажал на педальку, потом тормозить - и метров 100 только стук АБС был. Хорошо дистанция позволила", - сообщает еще один водитель.

"Вчера ехала домой, около 12 занесло на броварском проспекте. Ударилась в барьер. Вызвала ГАи, Приехали в 4 утра…. Мало того что наорал на меня урод, так еще и права забрали….", - пожаловалась еще одна автолюбтельница.

Водители во всех бедах обвиняют Киевавтодор, мол, коммунальщики снова не отреагировали на изменения погодных условий. В Киеве гололед, но «посыпайки» в столице так и не появились. В свою очередь, представители «Киеваводора» уверены, они держат ситуацию под контролем.

«Не нагнетайте ситуацию, все в Киеве нормально», — заявили в коммунальной службе.

«Журналисты, как всегда, раздувают сенсацию. Вся техника исправна, работает. Вчера в Киеве работали 213 единиц техники, этого более чем достаточно», - добавили они.