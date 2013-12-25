В Севастополе открыли Пантеон памяти афганской войны

Как передает корреспондент УНИАН, открытие состоялось по завершении траурного митинга в сквере воинов-интернационалистов, прошедшем в связи с 34-й годовщиной начала ввода ограниченного контингента советских войск в Республику Афганистан. Пантеон памяти в музее воинам-интернационалистам открыт при содействии фонда «За Севастополь» и поддержке народного депутата Украины Вадима Новинского.

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Право открыть Пантеон памяти было предоставлено заместителю председателя СГГА Дмитрию Белику и матери Сергея Сивоконя, воина-интернационалиста, первого севастопольца, погибшего в Афганистане.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб на той войне, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Севастопольская городская государственная администрация при разработке программы «Ветеран» на 2014-2015 годы особое внимание уделяет проблемам воинов-интернационалистов. Мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы ветераны афганской войны и семьи погибших всегда чувствовали нашу заботу», - сказал Белик. Он также поблагодарил воинов-интернационалистов за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

По данным Севастопольского городского совета, в Афганистане проходил службу 351 севастополец, из них 52 воина имеют правительственные награды за боевые действия. В годы афганской войны в период с марта 1980 по апрель 1988 гг. погибли 15 севастопольцев.