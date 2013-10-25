Крымские "афганцы" избрали нового председателя

На выборной конференции КРО УСВА, состоявшейся в пятницу в Евпатории, кандидатуру Тарасова поддержали 80 из 86 делегатов, сообщает ТСН.

В открытом голосовании принимали участие представители организаций ветеранов Афганистана из всех регионов Крыма. "Благодарен боевым собратьям за поддержку. Впереди много работы. Будем налаживать диалог с властью, следить за реализацией существующих льгот и добиваться новых", - сказал Тарасов журналистам после избрания.

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Председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский, который присутствовал на конференции, сообщил журналистам, что выборы нового председателя состоялись, по его мнению, "честно, открыто и демократично". "Я специально приехал сюда, чтобы понаблюдать, как проходит конференция, и могу сказать: все прошло правильно, согласно уставу УСВА. Присутствовали представители всех городов и районов, в выборах участвовали два кандидата", - сказал Червонопиский.