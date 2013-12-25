МВД опубликовало фото подозреваемого в избиении Чорновол

Как передает корреспондент УНИАН, на официальном сайте Министерства внутренних дел вывешена фотография жителя Киева Котенко Сергея Александровича, 1984 года рождения.

“Просим всех, кто владеет любой информацией относительно мест возможного его пребывания и путей передвижения, сообщить в правоохранительные органы по телефонам (044) 271-63-64, 256-10-02 или 0800-50-02-02», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол избили неизвестные лица в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

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По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, ее внезапно "подрезал" другой автомобиль, из которого вышли несколько незнакомых мужчин. Они вытащили Чорновил из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

По данным "Батькивщины", сейчас журналистка находится в реанимации и ей предстоят, как минимум, три сложные операции.

Сегодня около 17 часов информированный источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что милиция установила трех человек, которые подозреваются в избиении Чорновол, один из них задержан. Впоследствии милиция проинформировала, что задержаны уже два человека, причастные к нападению на журналистку.