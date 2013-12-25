Украина хочет увеличить экспорт электроэнергии почти в 2 раза за счет России

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на пресс-конференции по итогам года.

"Объем, который мы дополнительно могли бы экспортировать согласно энергобалансу, - приблизительно мы могли бы увеличить экспорт электроэнергии на 30-40% от действующего экспорта, который сейчас у нас есть. Я думаю, мы можем выйти на 11 млрд кВт/ч, то есть приблизительно от 3 до 4 млрд кВт/ч дополнительно мы могли бы экспортировать в направлении России", - сказал министр.

Он также сообщил, что в конце января 2014 года совместно с российским министром энергетики Александром Новаком будут обсуждаться перспективы экспорта электроэнергии в Россию и тарифы на экспортируемую энергию.

Как сообщал УНИАН, Украина за 11 месяцев 2013 года экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 529,066 млн долл.

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В 2012 году Украина экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 574,819 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, планирует в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч.

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.