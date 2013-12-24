Картофель будет дорожать еще полгода - эксперт

Об этом заявила руководитель информационно-аналитического агентства «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман.

«Мы думаем, что цена будет расти и дальше. К апрелю картофель еще подорожает. Тенденция к росту цен будет сохраняться до конца сезона», - сказала эксперт УНИАН.

По ее словам, рост цен на картофель в этом году связан со снижением его урожая, что вызвано сокращением посевных площадей и более низкой, чем в прошлом году урожайностью.

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По данным Министерства экономического развития и торговли, по состоянию на 20 декабря цены на картофель в среднем по Украине составляли 5,87 грн/кг, что на 16,2% больше, чем к 10 декабря.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай картофеля в Украине в 2013 году составил 22 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем в 2012 году.